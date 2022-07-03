Поляки собирают на Байрактар для Украины: сколько уже задонатили
В Польше организован сбор средств на ударный беспилотник "Байрактар" для Вооруженных Сил Украины. В общей сложности планируют собрать 22,5 миллиона злотых (более 4,5 миллиона евро).
На 3 июля уже удалось собрать 3 миллиона 900 тысяч злотых. Это примерно 39 миллионов гривен. Об этом 24 каналу рассказал заместитель главного редактора "Новой Польши" Евгений Климакин.
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По его словам, нужно гораздо больше. Сейчас только 17% "Байрактара".
Однако мы мощно двигаемся вперед. За первые дни сбора удалось привлечь очень много известных поляков и публичных людей, которые поощряют других,
– сказал Климакин.
Климакин предложил флешмоб
По его словам, когда люди помогают, очень важно слышать "спасибо". Так что журналист предложил такую идею: "Пусть каждый запечатлеет себя на свой мобильный телефон в формате селфи, скажет откуда он и поблагодарит поляков за сбор на "Байрактар" для Украины".
Он просит это прислать ему, чтобы потом сделать одно большое красивое видео.
Поляки собирают на "Байрактар" для Украины: смотрите видео, как реагируют люди
Детальнее о сборе денег на "Байрактар"
- Его организовал польский журналист Славомир Сераковский.
- Если на целый "Байрактар" собрать не удастся, то деньги пришлют в фонд Вооруженных Сил Украины при Национальном банке. То же планируют сделать и с остатком.
- На "Байрактар" для ВСУ уже собрали деньги литовцы. Всего за три с половиной дня собрали пять миллионов евро.
- Потом то же сделали украинцы, которым удалось собрать на четыре таких беспилотника. Со своей стороны компания-производитель этих беспилотников заявила, что передаст три борта бесплатно. А перед этим посол Украины в Турции Василий Боднар отмечал, что Турция "восхищена" желанием украинцев собственными силами закупить ударные беспилотники.