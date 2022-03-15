Полярники со станции "Академик Вернадский" проведут для детей открытые онлайн-встречи

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" объявили о том, что проведут открытые онлайн-встречи для детей. Таким образом хотят поддержать их в сложное время.

Участники Украинской антарктической экспедиции расскажут о жизни и работе на ледяном континенте. Также, если будет возможность, то покажут своих главных соседей – пингвинов.

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Когда можно участвовать во встречах

Встречи будут проходить со вторника, 15 марта и до субботы, 19 марта, с 14:00 до 15:00 по киевскому времени. Полярники говорят, что приобщиться может любой ребенок или группа детей вместе с родителями или учителями.

Чтобы получить ссылку на конференцию ZOOM, вам нужно заполнить краткую форму здесь: https://forms.gle/LhEWKaEudYqjw68z7. Форма позволяет выбрать удобный день подключения и оставить электронную почту.

Ссылки на ZOOM разошлют за несколько часов до начала на указанные в форме адреса.

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