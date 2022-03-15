Учасники Української антарктичної експедиції розкажуть про життя та роботу на крижаному континенті. Також, якщо буде можливість, то покажуть своїх головних сусідів – пінгвінів.

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Коли можна долучатись до зустрічей

Зустрічі відбуватимуться з вівторка, 15 березня і до суботи, 19 березня, з 14:00 до 15:00 за київським часом. Полярники кажуть, що долучитися може будь-яка дитина або група дітей разом з батьками чи вчителями.

Щоб отримати посилання на ZOOM-конференцію, потрібно заповнити коротку форму тут: https://forms.gle/LhEWKaEudYqjw68z7. Форма дозволяє обрати зручний день підключення та залишити електронну пошту.

Посилання на ZOOM розішлють за кілька годин до початку на вказані в формі адреси.

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