Про це повідомила заступник Міністра внутрішніх справ України Катерина Павліченко.

У соцмережах часто поширюють інформацію із закликами усиновити 45 дітей, батьків яких, нібито, було убито під час широкомасштабного військового вторгнення Росії в Україну.

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Павліченко наголосила, що інформація про можливість усиновлення цих дітей не відповідає дійсності.

Під час війни усиновлення не можливе ні за звичною, ні за пришвидшеною процедурою, в тому числі іноземними громадянами,

– додала вона.

В МВС наголошують, що будь-яку інформацію про дітей, яка поширюється в мережі, потрібно ретельно перевіряти. Для цього можна звертатися на гарячу лінію Української мережі з прав дитини та UNICEF Ukraine, які допоможуть підтвердити чи спростувати її.

Якщо ви бачите фейки, які стосуються дітей, необхідно звертатися до Кіберполіції – callcenter@cyberpolice.gov.ua.

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