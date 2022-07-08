Полк Калиновского первым пойдет против сил лукашенко, если они нападут на Украину, – командир

Присоединившийся к ВСУ полк белорусских добровольцев имени Калиновского первым пойдет против сил лукашенко, если те нападут на Украину. Об этом заявил командир батальона.

Командир Денис Прохоров говорит, что следует отличать белорусов и прихвостней режима лукашенко. Об этом он заявил в одном из интервью, обнародованном 8 июля.

Обратите внимание Взрывы возле Чернобаевки, угроза нового наступления на Харьков: основное за 135 день войны

"Мы первые будем защищать Украину от не сыновей Беларуси

Полк имени Калиновского будет первым стоять для того, чтобы уничтожать эти силы лукашенковского режима. За нами надо будет выстраиваться в очередь, потому что мы будем первыми защищать Украину от этих не сыновей Беларуси,

– говорит командир батальона.

Прохоров добавляет, что для настоящих белорусов это имеет очень большое значение и важность.

Настроения в армии лукашенко

Командир полка белорусских добровольцев говорит, что дух у лукашенковских прихвостней совсем не боевой. Узнав о потерях российской армии, желания воевать нет.

Какие бы цифры погибших россиян белорусским подразделениям не называли, они все равно будут большими. Ведь в их кругах никто такого не ожидал.

Может быть, в каком-то извращенном количестве, но они дошли. Пусть там будет написано не 35 тысяч, а 20, но это большие числа. И мотивации, конечно же, стало меньше. Мотивации стало меньше, когда они увидели, как разваливают танковые колонны и бронетехнику "Байрактары",

– отмечает Прохоров.

Стоит посмотреть – оперативная ситуация на фронте от Генштаба: смотрите видео