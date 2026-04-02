Полк "Скала" получил в 20 раз больше людей, чем другие бригады за месяц, – Калюжная
- 425-й штурмовой полк "Скала" получил больше пополнения, чем другие подразделения ВСУ, перевыполнив план комплектования на 248%.
- Офис военного омбудсмена подтвердил факты применения физического насилия к военным в полку "Скала" и 225-м отдельном штурмовом полку.
Военный корреспондент Анна Калюжная сообщила, что в течение последнего месяца 425-й штурмовой полк "Скала" получил кратно большее пополнение, чем другие подразделения ВСУ – разница, по ее словам, достигает примерно в 20 раз.
Об этом Анна Калюжная сообщила в Facebook.
Насколько "Скала" преобладает в комплектовании?
Журналистка ссылается на данные из отчета, подготовленного во исполнение поручения главнокомандующего Александр Сырский. В документе указано, что по состоянию на середину марта полк перевыполнил план комплектования на 248%.
Это происходит на фоне критики подразделения. В частности, Сергей Стерненко заявил о неудачной операции вблизи Покровска. Он обнародовал фото уничтоженной техники, которые, по его словам, принадлежат именно этому полку, а также заявил о значительных потерях среди украинских военных.
В самом подразделении эти обвинения отрицают: там утверждают, что материалы взяты из российских источников, а видео смонтированы из разных эпизодов и участков фронта. По их версии, после боя была проведена успешная контратака, а во время ударов дронов погибли двое бойцов.
Калюжная поставила под сомнение такие оценки потерь, отметив, что за последние полтора года количество погибших в полку было значительно больше. Она также резко раскритиковала подход к комплектованию, намекнув, что чрезмерное пополнение одного подразделения может приводить к безответственному планированию.
Может не давать отдельным подразделениям в 20 раз больше военнослужащих, чтобы они планировали свои действия ответственнее, и ценили каждую жизнь? А может просто кому-то надо прекратить играть в маршала Жукова?,
– пишет военная корреспондентка.
Отдельно журналистка обратила внимание на заявление представителя Офиса военного омбудсмена Руслана Цыганкова, который подтвердил факты применения физического насилия "отдельными элементами" к военным в этом подразделении и 225-м отдельном штурмовом полку.
Цыганков также сказал, что их орган не может оценить объем жалоб, потому что у солдат отдельных подразделений нет телефонов. Калюжная пишет, что речь идет именно о бойцах "Скалы" и 225-го полка.
Как контраст, в ведомстве привели 210-й штурмовой полк, где, по словам Цыганкова, военные имеют телефоны и лучшие условия подготовки. Впрочем, ситуация там также может измениться – недавно туда назначили заместителя командира из 225-го полка, "поэтому, ой не факт, что отныне телефоны у бойцов будут и там", считает Анна Калюжная.
Сирский оценил мобилизацию в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил текущее состояние мобилизации в Украине на 6 – 7 из 10 баллов.
Он подчеркнул, что хотел бы видеть более высокое качество подготовки и большее количество мотивированных военных, которые остаются в подразделениях и выполняют поставленные задачи.