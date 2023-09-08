О подозрении полковнику-начальнику аварийно-спасательного отряда специального назначения ГСЧС на Запорожье и группе его сообщников ДБР сообщило еще в июне 2022 года. Фигуранты продавали горючее, которое выделялось спасателям для ликвидации последствий ракетных обстрелов, проведения разминирования, а еще эвакуации людей.

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Обустроил АЗС прямо на территории собственного имения

Хищение горючего было настолько масштабным, что чиновник обустроил мини-АЗС прямо на территории собственного имения. Сумма ущерба государства составляет более 2,3 миллиона гривен,

– отметили в ДБР.

На территории своего имения полковник ГСЧС обустроил заправку / Фото ДБР

Кстати, для перевозки горючего привлекали действующих сотрудников ГСЧС. По ходатайству ДБР суд арестовал земельный участок площадью 1,9 гектара, элитный дом в прибреженной зоне Запорожья площадью 176 квадратных метров, автомобиль Toyota Land Cruiser, грузовой ЗАЗ и банковские счета.

Также изъяты Mercedes-Benz Actros и DAF CF. Кроме того, решением суда арестованы денежные средства полковника. В частности, более 5,5 миллионов в гривневом эквиваленте.

В ДБР добавили, что также арестован и передан в управление АРМА 1 миллион гривен подчиненного и ближайшего сообщника полковника ГСЧС, который помогал ему воровать горючее.

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