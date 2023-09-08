Про підозру полковнику-начальнику аварійно-рятувального загону спеціального призначення ДСНС на Запоріжжі та групі його спільників ДБР повідомило ще в червні 2022. Фігуранти продавали пальне, яке виділялося рятувальникам для ліквідації наслідків ракетних обстрілів, проведення розмінування, а ще евакуації людей.
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Облаштував АЗС прямо на території власного маєтку
Розкрадання пального були настільки масштабними, що посадовець облаштував міні-АЗС прямо на території власного маєтку. Сума збитків держави складає понад 2,3 мільйона гривень,
– зазначили в ДБР.
На території свого маєтку полковник ДСНС облаштував заправку / Фото ДБР
До речі, для перевезення пального залучали чинних співробітників ДСНС. За клопотанням ДБР суд арештував земельну ділянку площею 1,9 гектара, елітний будинок у прибереженій зоні Запоріжжя площею 176 квадратних метрів, автомобіль Toyota Land Cruiser, вантажний ЗАЗ та банківські рахунки.
Також вилучено Mercedes-Benz Actros та DAF CF. Окрім того, рішенням суду арештовані грошові кошти полковника. Зокрема, понад 5,5 мільйона у гривневому еквіваленті.
У ДБР додали, що також арештовано й передано в управління АРМА 1 мільйон гривень підлеглого та найближчого спільника полковника ДСНС, який допомагав йому красти пальне.
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На Дніпропетровщині офіцери привласнили виплати військових
- У серпні 2023 ДБР викрило двох офіцерів однієї з військових частин Дніпропетровської області. Вони підробили документи та "влаштували в частину" 10 цивільних.
- І хоча жодного відношення до служби ці "працівники" не мали, вони отримували грошове забезпечення, зокрема, доплати за нібито участь у бойових діях.
- Усі гроші перераховувалися організаторам схеми, які встигли привласнити 3,5 мільйона гривень.