Полковник ВСУ ответил Хомчаку на заявление о "противоправности" добровольческих формирований
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал местные власти не создавать отряды добровольцев и не паниковать. Полковник Святослав Стеценко подчеркнул, что каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора.
Источник:фейсбук Святослава Стеценко
Слова Хомчака прокомментировал волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко.
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Полковник о праве украинцев на добровольческие отряды
"Он (Хомчак – 24 канал) утверждает, что добровольческие формирования для вооруженного отпора вражеской агрессии противоправны, потому что не предусмотрены украинскими законами", – написал Стеценко.
Полковник ВСУ объяснил, что международные соглашения, к которым присоединилась Украина, являются частью украинского национального законодательства. В частности IV Гаагская конвенция и Правила войны на суше.
Согласно им, каждый гражданин имеет право по своему усмотрению взять оружие и воевать против агрессора в составе добровольческих формирований или самостоятельно,
– подчеркнул он.
Также Стеценко добавил, что закона о территориальной обороне Украина до сих пор не имеет.
О чем заявлял Хомчак
- Из-за обострения ситуации на Донбассе мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив поручил создать отряд добровольцев, которые будут защищать Украину в случае полномасштабного вторжения России.
- ВСУ попросили представителей органов государственной власти и местного самоуправления не нагнетать ситуацию и не будоражить панические настроения в обществе.
- Кроме того, там отметили, что не стоит смещать акценты созданием неопределенных законом военизированных формирований.
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