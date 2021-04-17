Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак призвал местные власти не создавать отряды добровольцев и не паниковать. Полковник Святослав Стеценко подчеркнул, что каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора.

Слова Хомчака прокомментировал волонтер, эксперт Украинского института по правам человека, экс-руководитель ОО "Украинский Легион" полковник ВСУ Святослав Стеценко.

Читайте также Хомчак призвал местные власти не создавать отряды добровольцев и не паниковать

Полковник о праве украинцев на добровольческие отряды

"Он (Хомчак – 24 канал) утверждает, что добровольческие формирования для вооруженного отпора вражеской агрессии противоправны, потому что не предусмотрены украинскими законами", – написал Стеценко.

Полковник ВСУ объяснил, что международные соглашения, к которым присоединилась Украина, являются частью украинского национального законодательства. В частности IV Гаагская конвенция и Правила войны на суше.

Согласно им, каждый гражданин имеет право по своему усмотрению взять оружие и воевать против агрессора в составе добровольческих формирований или самостоятельно,

– подчеркнул он.

Также Стеценко добавил, что закона о территориальной обороне Украина до сих пор не имеет.

О чем заявлял Хомчак