Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак закликав місцеву владу не створювати загони добровольців і не панікувати. Полковник Святослав Стеценко наголосив, що кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора.

Слова Хомчака прокоментував волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко.

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Полковник про право українців на добровольчі загони

"Він (Хомчак – 24 канал) стверджує, що добровольчі формування для збройної відсічі ворожій агресії є протиправними, бо не передбачені українськими законами", – написав Стеценко.

Полковник ЗСУ пояснив, що міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна, є частиною українського національного законодавства. Зокрема IV Гаазька конвенція і Правила війни на суходолі.

Відповідно до них, кожен громадянин має право на власний розсуд взяти зброю і воювати проти агресора у складі добровольчих формувань або самостійно,

– наголосив він.

Також Стеценко додав, що закону про територіальну оборону Україна досі не має.

Про що заявляв Хомчак