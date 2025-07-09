Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Что известно об убитом полковнике СБУ?

В четверг, 10 июля, украинская власть заявила, что один из офицеров СБУ из элитного подразделения по имени Иван Воронич был застрелен среди бела дня в Киеве. Известно, что Воронич служил в Центре специальных операций "Альфа" и работал в СБУ в течение десятилетий. Полковника убил неизвестный вооруженный мужчина, который подбежал к нему на парковке, когда мужчина вышел из подъезда. Нападавший несколько раз выстрелил из чего-то похожего на пистолет. Вполне возможно, что Ивана Воронича могли убить из-за его деятельности против россиян в их тылу еще с 2014 года.

Если мотивом является убийство на почве быта, это одно. Но это может быть публичная казнь, осуществлена россиянами, что является совсем другой историей, которая потребует немедленных мер от СБУ,

– отметил бывший глава СБУ Иван Баканов.

Тайные операции Украины, в том числе и под руководством Ивана Воронича, действительно имели успех. Полковник командовал подразделением специальных операций, предназначенным для осуществления операций против России. В частности его подразделение СБУ организовывало нападения на Крымский мост, а также убийства политических и военных деятелей внутри России. Полковник Воронич был частью элитного подразделения, ответственного за действия в серой зоне. Его подразделение сыграло и ключевую роль в неожиданном нападении Украины на Курскую область.

В России обрадовались по поводу убийства спецслужащего, подразделение которого причастно к наступлению на Курскую область и ликвидации главаря сепаратистов в Донецке Арсения Павлова, известного как "Моторола". Россияне писали, что работники украинских спецслужб должны "бояться на своей территории".

Издание отмечает, что если Россия действительно причастна к убийству Воронича, то это была едва ли не первая успешная операция врага против украинского чиновника.