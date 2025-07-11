Про це пише 24 Канал з посиланням на The New York Times.

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Що відомо про вбитого полковника СБУ?

У четвер, 10 липня, українська влада заявила, що один з офіцерів СБУ з елітного підрозділу на ім'я Іван Воронич був застрелений серед білого дня в Києві. Відомо, що Воронич служив у Центрі спеціальних операцій "Альфа" та працював у СБУ протягом десятиліть. Полковника вбив невідомий озброєний чоловік, який підбіг до нього на парковці, коли чоловік вийшов з під'їзду. Нападник кілька разів вистрелив з чогось схожого на пістолет. Цілком можливо, що Івана Воронича могли вбити через його діяльність проти росіян в їхньому тилу ще з 2014 року.

Якщо мотивом є вбивство на ґрунті побуту, це одне. Але це може бути публічна страта, здійснена росіянами, що є зовсім іншою історією, яка вимагатиме негайних заходів від СБУ,

– зазначив колишній очільник СБУ Іван Баканов.

Таємні операції України, зокрема і під керівництвом Івана Воронича, дійсно мали успіх. Полковник командував підрозділом спеціальних операцій, призначеним для здійснення операцій проти Росії. Зокрема його підрозділ СБУ організовував напади на Кримський міст, а також вбивства політичних та військових діячів усередині Росії. Полковник Воронич був частиною елітного підрозділу, відповідального за дії в сірій зоні. Його підрозділ відіграв і ключову роль у несподіваному нападі України на Курську область.

У Росії зраділи з приводу вбивства спецслужбовця, підрозділ якого причетний до наступу на Курську область та ліквідації ватажка сепаратистів у Донецьку Арсенія Павлова, відомого як "Моторола". Росіяни писали, що працівники українських спецслужб повинні "боятися на своїй території".

Видання зазначає, що якщо Росія дійсно причетна до вбивства Воронича, то це була чи не перша успішна операція ворога проти українського посадовця.