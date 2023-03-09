Решит много проблем, – Свитан предположил лучшее направление для контрнаступления ВСУ

Пока Россия уничтожает свои войска, безуспешно штурмуя Бахмут, Угледар и другие города, ВСУ готовятся к контрнаступлению. При наличии сил и средств оптимальным вариантом контрнаступления было бы форсирование Днепра в районе Новой Каховки.

Такое мнение в стриме 24 Канала выразил полковник запаса ВСУ и военный эксперт Роман Свитан. Таким образом, украинские войска могли бы дойти даже до Армянска на севере Крыма.

Также интересно Как пройдет весенняя мобилизация-2023: все, что стоит знать об изменениях

Оптимальное направление контрнаступления

По словам собеседника, такое направление удара решит очень много проблем, связанных с обстрелами Херсона. В то же время, весь западный треугольник российских войск вплоть до Кинбурнской косы окажется в окружении.

Это даже не оперативное окружение, а настоящий мешок. Здесь их очень легко можно будет уничтожить. А удерживать линию фронта нужно будет всего в 70 километров,

– рассказывает полковник запаса ВСУ.

Он также подчеркнул, что об этом направлении были разговоры еще в конце 2022 года. Когда в ноябре можно было планировать вход в Крым.

"Тогда не было достаточно сил и средств, а еще погода. Не было зимы, то есть не было морозов, а из-за осенней слякоти нет смысла наступать, ведь увязнут войска", – объясняет Роман Свитан.

Также собеседник прокомментировал, что во время прорыва украинские войска с обеих сторон могут оказаться под давлением россиян. Он считает, что такое давление возможно только с востока, а с запада давить уже будет нечем.

Когда начнется "прорезка", состоится оперативное окружение этой группировки. Нужно заставить их просто убегать. Им нечем будут работать,

– уверяет военный эксперт.

Мол, через несколько дней российские войска через несколько дней используют все свои запасы. Поэтому это будет просто несколько тысяч человек без боеприпасов. Поэтому специалист уверен, что они будут убегать впереди ВСУ, понимая, что могут попасть в котел.

Роман Свитан о контрнаступлении ВСУ: смотрите видео

Второе потенциальное направление

Также оптимальным направлением удара украинских войск полковник ВСУ в запасе считает удар из Орехова и Гуляйполя. Впрочем, не в сторону Мелитополя, а между ним и Бердянском.

Поскольку Мелитополь – это хороший гарнизон. Они уже подготовили его к обороне. И Бердянск подготовили. А между Бердянском и Мелитополем, и кстати, между Бердянском и Мариуполем такое же направление,

– отметил Роман Свитан.

По его словам, если в наступление между Бердянском и Мелитополем следует уходить из Гуляйполя, то в сторону между Бердянском и Мариуполем можно выходить из-под Угледара.

"То есть мы отсечем восточное направление, а дальше займемся выдавливанием россиян на запад. Это оптимальный вариант, ведь у них будут перерезаны пути снабжения", – объяснил военный эксперт.

Сколько времени займет контрнаступательная операция

Комментируя вопрос, сколько времени займет контрнаступательная операция ВСУ, собеседник отметил, что не стоит опираться на Харьковскую операцию. Мол, русские в Изюме были совсем не готовы к нашему наступлению и имели только одну линию оборонительных укреплений.

Мы ее очень быстро пересекли, а весь изюмский котел был практически пустым. Они были готовы отходить, они это и сделали – отошли сразу за Оскольское водохранилище,

– объясняет полковник ВСУ в запасе.

В то же время совсем другая ситуация с правобережьем Херсонщины. Там ВСУ несколько месяцев подряд "перемалывали" российские войска, пока им это не "надоело". Они сбежали на левый берег, понимая, что дальше двигаться не смогут.

"Движение на Азовское побережье или в сторону Армянска предусмотрено россиянами. Они понимают, что мы начнем двигаться, а это понятное направление, понятные стратегические действия. Они к этому готовятся", – отмечает Роман Свитан.

Следовательно, он убежден, что на выход в Армянск уходит около месяца времени. После этого ВСУ начнут окапываться на тех территориях, а затем снова готовить силы и средства для следующего движения.

Больше о контрнаступлении ВСУ