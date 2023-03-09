Таку думку в стрімі 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ та військовий експерт Роман Світан. У такий спосіб українські війська могли б дійти навіть до Армянську на півночі Криму.

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Оптимальний напрямок контрнаступу

За словами співрозмовника, такий напрямок удару вирішить дуже багато пробле, пов'язаних з обстрілами Херсона. Водночас весь західний трикутник російських військ аж до Кінбурнської коси опиниться в оточенні.

Це навіть не оперативне оточення, а справжній мішок. Тут їх дуже легко можна буде знищити. А втримувати лінію фронту потрібно буде всього в 70 кілометрів,

– розповідає полковник запасу ЗСУ.

Він також підркреслює, що про цей напрямок були розмови ще наприкінці 2022 року. Коли в листопаді можна було планувати вхід у Крим.

"Тоді не було достатньо сил і засобів, а ще погода. Не було зими, тобто не було морозів, а через осінню сльоту немає сенсу наступати, адже загрузнуть війська", – пояснює Роман Світан.

Також співрозмовник прокоментував і те, що під час прориву українські війська з обох сторін можуть опинитися під тиском росіян. Він вважає, що такий тиск можливий лише зі сходу, а з заходу тиснути вже буде нічим.

Коли почнеться "прорізання", відбудеться оперативне оточення цього угруповання. Потрібно змусити їх просто тікати. Вони не матимуть чим працювати,

– запевняє військовий експерт.

Мовляв, за декілька днів російські війська за декілька днів використають усі свої запаси. Тому це будуть просто декілька тисяч людей без боєприпасів. Тож фахівець певен, що вони тікатимуть попереду ЗСУ, розуміючи, що можуть потрапити в "котел".

Роман Світан про контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Другий потенційний напрям

Також оптимальним напрямком удару українських військ полковник ЗСУ в запасі вважає удар з-під Оріхіва та Гуляйполя. Втім, не в бік Мелітополя, а між ним і Бердянськом.

Оскільки Мелітополь – це добрий гарнізон. Вони вже підготували його до оборони. І Бердянськ підготували. А між Бердянськом і Мелітополем, і до речі, між Бердянськом і Маріуполем такий самий напрямок,

– зазначив Роман Світан.

За його словами, якщо в наступ між Бердянськом і Мелітополем варто йти з Гуляйполя, то натомість у бік між Бердянськом і Маріуполем можна виходити з-під Вугледару.

"Тобто ми відсічемо східний напрямок, а далі займемося видавлюванням росіян на захід. Це оптимальний варіант, адже в них будуть перерізані шляхи постачання", – пояснив військовий експерт.

Скільки часу займе контрнаступальна операція

Коментуючи питання про те, скільки часу займе контрнаступальна операція ЗСУ, співрозмовник відзначив, що не варто опиратися на Харківську операцію. Мовляв, росіяни в Ізюмі були зовсім не готовими до нашого наступу й мали лише одну лінію оборонних укріплень.

Ми її дуже швидко пересікли, а весь ізюмський "котел" був практично пустим. Вони були готовими відходити, вони це й зробили – відійшли одразу за Оскільське водосховище,

– пояснює полковник ЗСУ в запасі.

Натомість зовсім інша ситуація з правобережжям Херсонщини. Там ЗСУ кілька місяців поспіль "перемелювали" російські війська, поки їм це не "набридло". Тож вони втекли на лівий берег, розуміючи, що далі рухатися не зможуть.

"Рух на Азовське узбережжя чи в бік Армянська передбачений росіянами. Вони розуміють, що ми почнемо рухатися, а це зрозумілий напрямок, зрозумілі стратегічні дії. Вони до цього готуються", – зазначає Роман Світан.

Відтак він переконаний, що на вихід до Армянська знодиться близько місяця часу. Після цього ЗСУ почнуть окопуватися на тих територіях, а далі знову готувати сили й засоби для наступного руху.

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