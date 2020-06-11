Полковник ВВС Романов с женой погибли в ДТП: что известно
В смертельные аварии погибли полковник Командования воздушных сил ВСУ Николай Романов и его жена Татьяна.
Информация о ДТП – мало
Об инциденте сообщило Командование воздушных сил ВСУ. Соответствующий пост появился на Фейсбук странице органа.
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Однако, детали и обстоятельства ДТП, в котором погиб полковник, в воздушных силах не обнародовали. Известно лишь, что трагедия случилась 10 июня.
"Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем Вашу боль", – подытожили военные.
Что известно о Николае Романове
- Ему было 54 года.
- Всю свою жизнь он посвятил службе в Вооруженных Силах.
- Проходил службу в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.
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Еще одна трагическая утрата
Недавно в результате ДТП погиб сержант полиции Руслан Синьков. Он был одним из первых, кто прибыл на место перестрелки в Броварах.
Руслан Синьков правоохранительным органам он отдал 24 года своей жизни. У него остались дочь и мать.