В смертельные аварии погибли полковник Командования воздушных сил ВСУ Николай Романов и его жена Татьяна.

Информация о ДТП – мало

Об инциденте сообщило Командование воздушных сил ВСУ. Соответствующий пост появился на Фейсбук странице органа.

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Однако, детали и обстоятельства ДТП, в котором погиб полковник, в воздушных силах не обнародовали. Известно лишь, что трагедия случилась 10 июня.

"Выражаем искренние соболезнования семье Романовых, разделяем Вашу боль", – подытожили военные.

Что известно о Николае Романове

Ему было 54 года.

Всю свою жизнь он посвятил службе в Вооруженных Силах.

Проходил службу в командовании Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины.

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Еще одна трагическая утрата

Недавно в результате ДТП погиб сержант полиции Руслан Синьков. Он был одним из первых, кто прибыл на место перестрелки в Броварах.

Руслан Синьков правоохранительным органам он отдал 24 года своей жизни. У него остались дочь и мать.