Полковник повітряних сил Романов із дружиною загинули в ДТП: що відомо
У смертельні аварії загинули полковник Командування повітряних сил ЗСУ Микола Романов і його дружина Тетяна.
Інформації про ДТП – обмаль
Про інцидент сповістило Командування повітряних сил ЗСУ. Відповідний допис з’явився на фейсбук сторінці органу.
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Однак, деталі та обставини ДТП, в якій загинув полковник, у повітряних силах не оприлюднили. Відомо лише, що трагедія трапилася 10 червня.
"Висловлюємо щирі співчуття родині Романових, розділяємо Ваш біль", – підсумували військові.
Що відомо про Миколу Романова
- Йому було 54 роки.
- Усе своє життя він присвятив службі у Збройних Силах.
- Проходив службу в Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України.
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Ще одна прикра втрата
Нещодавно в результаті ДТП загинув сержант поліції Руслан Сіньков. Він був одним із перших, хто прибув на місце стрілянини в Броварах.
Руслан Сіньков правоохоронним органам віддав 24 роки свого життя. У нього залишилися донька та матір.