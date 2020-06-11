У смертельні аварії загинули полковник Командування повітряних сил ЗСУ Микола Романов і його дружина Тетяна.

Інформації про ДТП – обмаль

Про інцидент сповістило Командування повітряних сил ЗСУ. Відповідний допис з’явився на фейсбук сторінці органу.

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Однак, деталі та обставини ДТП, в якій загинув полковник, у повітряних силах не оприлюднили. Відомо лише, що трагедія трапилася 10 червня.

"Висловлюємо щирі співчуття родині Романових, розділяємо Ваш біль", – підсумували військові.

Що відомо про Миколу Романова

Йому було 54 роки.

Усе своє життя він присвятив службі у Збройних Силах.

Проходив службу в Командуванні Повітряних Сил Збройних Сил України.

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Ще одна прикра втрата

Нещодавно в результаті ДТП загинув сержант поліції Руслан Сіньков. Він був одним із перших, хто прибув на місце стрілянини в Броварах.

Руслан Сіньков правоохоронним органам віддав 24 роки свого життя. У нього залишилися донька та матір.