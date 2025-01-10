Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что под Энгельсом есть еще резервуары с авиационным топливом. Говорится о тысячах тонн. Он объяснил это тем, что база стратегических бомбардировщиков должна иметь такие запасы.

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"В один Ту-160 входит более 170 тонн авиационного топлива", – сказал он.

Пожар в Энгельсе

Роман Свитан заметил, что основной склад топлива россияне хранят под Энгельсом, а взрывы, о которых известно в городе, являются наземными. Говорится о резервуарах с топливом, которое выкачивают из под земли.

Из-за объемов хранилища с топливом, половина Энгельса может взлететь в воздух,

– предположил он.

Беспилотники 8 января атаковали в городе базу "Комбинат Кристалл", там оккупанты хранили нефтепродукты, в частности топливо для стратегической авиации.

Важно! В Генштабе ВСУ отметили, что атака по нефтебазе "Комбинат Кристалл" в городе Энгельс имела целью создать серьезные логистические проблемы для российской стратегической авиации и снизить ее способность атаковать Украину. Операцию выполняли подразделения ГУР МО Украины и Силы беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими Силами обороны.

Угроза для Украины

Россияне в ближайшие дни могут организовать ракетный обстрел украинской территории. Военный эксперт объяснил, что это возможно потому, что бомбардировщики Ту-95МС стоят наготове с заполненными баками.

Однако вторая волна для оккупантов может быть проблематичной, ведь пока на базе в Энгельсе продолжается пожар заправить самолеты топливом невозможно.

Я думаю, что об этой базе для стратегических бомбардировщиков в ближайшее время можно забыть, но один вылет Россия может все же организовать, чтобы самолеты сбросили ракеты и отправились на другие аэродромы, но оттуда атаковать Украину будет сложнее,

– высказался Роман Свитан.

Он добавил, что в ближайшее время Энгельс могут атаковать снова беспилотники, чтобы полностью вывести российскую базу из строя.