Российское издание "Важные истории" написало, что Полякова задержали 14 июля в Москве. Уже даже известна причина задержания, пишет 24 Канал.

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Что известно о задержании Полякова

В сети Михаила Полякова называют администратором прокремлевских каналов "Кремлевская прачка", "Силовики", "Незигар" и менее провластного Brief. Эти каналы вместе имеют более 1,3 миллиона подписчиков. Их цитируют пропагандисты.

Сегодня (15 июля 2023 года – 24 Канал) Тверской суд Москвы отправил в СИЗО Полякова и второго фигуранта дела, гендиректора компании "Наследие" Александра Санина. Их подозревают в вымогательстве 66 тысяч долларов у руководства группы компаний "Ланит" за удаление постов и трехмесячный "блок на негатив",

– говорится в сообщении.

Источник издания рассказал, что Поляков был арестован за то, что он начал "заниматься коммерцией" в прокремлевских телеграм-каналах без согласования с руководством.

Предварительно известно, что Поляков курировал провластные телеграмы по согласованию первого заместителя главы администрации президента России Сергея Кириенко. Также вроде бы выполнял приказы городского головы Москвы.

Более того, близкий к спецслужбам источник сообщал, что до 2022 года российский полковник ФСБ возглавлял одну из служб Управления по защите конституционного строя УФСБ по Москве и Московской области. Именно это подразделение занимается политическими преследованиями.

В ISW прокомментировали ситуацию с Поляковым

Аналитики американского Института изучения войны подтвердили, что 14 июля российские власти задержали бывшего офицера ФСБ Михаила Полякова, являющегося администратором нескольких популярных телеграм-каналов, освещающих внутреннюю политику Кремля.

Фракции в российских силах безопасности и Кремле, похоже, борются за контроль над российским инсайдерским информационным пространством,

– заявили в ISW.

Там пояснили, что Поляков часто контактировал с минобороны России и использовал свою принадлежность к ФСБ для достижения своих личных целей – вероятно, чтобы использовать секретную информацию для клеветы на российских чиновников. Источник писал, что он мог быть причастен к обнародованной аудиозаписи Попова, задержанию за взяточничество Паршина.

Арест Полякова свидетельствует о том, что разные фракции в Кремле и российских спецслужбах используют российское информационное пространство и секретную информацию для достижения своих политических и финансовых целей на фоне войны России в Украине,

– заявили аналитики ISW.

Специалисты говорят, что если Поляков действительно причастен к деятельности телеграм-каналов, значит российские чиновники видят информационное пространство в России как важный источник авторитета, позволяющий продвигать свои интересы и дискредитировать оппонентов.

Также мятеж Пригожина мог подтолкнуть российских чиновников попытаться дискредитировать или устранить оппонентов, контролирующих некоторые телеграммы, чтобы сохранить свои позиции.

Обратите внимание! Российские пропагандисты заявили об отстранении российского генерала Владимира Селиверстова, который успел повоевать также в войнах России против Ичкерии и Грузии. Он был командиром тульской дивизии 106 ВДВ. Предварительно Шойгу мог уволить его из-за его неуступчивого характера, ведь Селиверстов критиковал военное руководство государства-террориста и не соглашался с решениями штаба ВДВ оккупантов.