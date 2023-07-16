Російське видання "Важливі історії" написало, що Полякова затримали 14 липня у Москві. Вже навіть відома причина затримання, пише 24 Канал.

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Що відомо про затримання Полякова

У мережі Міхаїла Полякова називають адміністратором прокремлівських каналів "Кремлівська прачка", "Силовики", "Незигар" та менш провладного Brief. Ці канали разом мають понад 1,3 мільйона підписників. Їх цитують пропагандисти.

Сьогодні (15 липня 2023 року – 24 Канал) Тверський суд Москви відправив до СІЗО Полякова та другого фігуранта справи, гендиректора компанії "Спадщина" Алєксандра Саніна. Їх підозрюють у здирстві 66 тисяч доларів у керівництва групи компаній "Ланіт" за видалення постів та тримісячний "блок на негатив",

– мовиться в повідомленні.

Джерело видання розповіло, що Полякова арештували за те, що він почав "займатися комерцією" у прокремлівських телеграм-каналах без узгодження з керівництвом.

Попередньо відомо, що Поляков курував провладні телеграм-канали за погодженням першого заступника глави адміністрації президента Росії Сєргєя Кирієнка. Також нібито виконував накази міського голови Москви.

Ба більше, близьке до спецслужб джерело повідомляло, що до 2022 року російський полковник ФСБ очолював одну зі служб Управління із захисту конституційного ладу УФСБ по Москві та Московській області. Саме цей підрозділ займається політичними переслідуваннями.

В ISW прокоментували ситуацію з Поляковим

Аналітики американського Інституту вивчення війни підтвердили, що 14 липня російська влада затримала колишнього офіцера ФСБ Михайла Полякова, що є адміністратором кількох популярних телеграм-каналів, які висвітлюють внутрішню політику Кремля.

Фракції в російських силах безпеки та Кремлі, схоже, борються за контроль над російським інсайдерським інформаційним простором,

– заявили в ISW.

Там пояснили, що Поляков часто контактував з міноборони Росії та використовував свою приналежність до ФСБ для досягнення своїх особистих цілей – ймовірно, щоб використати секретну інформацію для наклепу на російських посадовців. Джерело писало, що він міг бути причетним до оприлюдненого аудіозапису Попова, затримання за хабарництво Паршина.

Арешт Полякова свідчить про те, що різні фракції в Кремлі та російських спецслужбах використовують російський інформаційний простір і секретну інформацію для досягнення своїх політичних і фінансових цілей на тлі війни Росії в Україні,

– заявили аналітики ISW.

Фахівці кажуть, що, якщо Поляков справді причетний до діяльності телеграм-каналів, то значить російські чиновники бачать інформаційний простір в Росії як важливе джерело авторитету, що дозволяє просувати свої інтереси та дискредитувати опонентів.

Також заколот Пригожина міг підштовхнути російських чиновників спробувати дискредитувати або усунути опонентів, що контролюють деякі з телеграмів, щоб зберегти свої позиції.

Зверніть увагу! Російські пропагандисти заявили про відсторонення російського генерала Владіміра Селіверстова, який встиг повоювати також у війнах Росії проти Ічкерії та Грузії. Він був командиром тульської 106 дивізії ВДВ. Попередньо, Шойгу міг звільнити його через його непоступливий характер, адже Селіверстов критикував військове керівництво держави-терориста та не погоджувався з рішеннями штабу ВДВ окупантів.