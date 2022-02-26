"Полная будка пацанов": ВСУ показали уничтоженную технику оккупанта под Харьковом

Наступление российских оккупантов на Харьков завершилось провалом. ВСУ удалось уничтожить врага и многие единицы боевой техники.

Масштабное наступление российских кафиров на Харьков завершилось провалом. ВСУ храбро "встретили" врага, он понес тяжелые потери людей и боевой техники.

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Убиты россияне и уничтожена техника возле Харькова

Нашим силам удалось сдержать нападение врага на подъезде к городу. ВСУ показали уничтоженную вражескую технику, в которой было много российских военных.

Уничтожена российская техника и военные: видео