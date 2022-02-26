Масштабний наступ російських окупантів на Харків завершився провалом. ЗСУ хоробро "зустріли" ворога, він зазнав важких втрат людей та бойової техніки.
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Убиті росіяни та знищена техніка біля Харкова
Нашим силам вдалося успішно стримати напад ворога на під'їзді до міста. ЗСУ показали знищену ворожу техніку, в якій було багато російських військових.
Знищена російська техніка та військові: відео
Наступ ворога на Харків продовжується, у місті ввели комендантську годину, оголошена повітряна тривога.
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