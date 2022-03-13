Полная деградация, – Зеленский о попытках оккупантов создать псевдореспублику на Херсонщине

Российские оккупанты на территории Херсонской области хотят создать псевдореспублику. Об этом среди прочего в вечернем обращении к украинцам и миру говорил президент Украины.

Владимир Зеленский подчеркнул: у такой формации может быть только одна судьба – родиться мертвой. А у приспешников оккупантов может быть только один путь – вслед 12 тысячам захватчиков, похороненных в нашей земле.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий 3 недели войны

Псевдореспублики будут мертворожденными, а приспешники врага подпишут себе приговор

"Что ждет так называемые "ЛНР" и "ДНР" и их аналоги? Только полная деградация", – подчеркнул в своем обращении президент Украины. Он напомнил, что оккупанті в Херсонской области уже "стараются повторить печальный опыт образования псевдореспублик". И при этом:

Шантажируют местных руководителей. Давят на депутатов. Ищут, кого подкупить.

Пытаются организовать какие-то "комитеты" против законной украинской власти.

И игнорируют волю людей, которые ежедневно выходят протестовать, и которые хотят Украины.

И все для того, чтобы "организовать так называемую "ХНР". Такую же мертворожденную, как и "ДНР" и "ЛНР"".

Хочу сказать некоторым деятелям, которым не хватило смелости отказаться от разговоров с оккупантами. Если кто-то из них вдруг соблазнился предложением оккупантов – вы подписываете себе приговор. Приговор пойти вслед за более чем 12 тысячами оккупантов, которые не смогли понять вовремя, почему на Украину не стоит посягать,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, Херсонский областной совет уже собрался на экстренное заседание и огласил, что никакой псевдореспублики в регионе не будет. Херсон – это Украина!

Вечернее обращение Владимира Зеленского за 12 марта: смотрите полное видео