Полная и наглая ложь: Лещенко разгромил фейки о притеснениях украинских евреев и иностранцев

Россия продолжает распространять фейки о войне в Украине, которую сама начала. Некоторые из них опроверг украинский журналист и экснардеп Сергей Лещенко.

Пропагандистская машина государства-агрессора пытается разыграть карту расовой дискриминации. Речь идет об антисемитизме, расизме в Украине, информирует 24 канал.

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Опровержение фейков агрессора

Один из малоизвестных сайтов написал, что украинские евреи были вынуждены бежать из страны, в частности, из Житомира. Российские пропагандисты заявили, что это произошло из-за нападений на евреев со стороны украинской общины. Позднее этот фейк подхватили более известные издания.

Лещенко подчеркнул, что эту информацию опровергли как глава еврейской общины Житомира, так и раввин из этого же города Шломо Вильгельм.

Это полная и наглая ложь. Никаких избиений и ничего подобного не было. Мы поехали только из-за этой проклятой войны. Из-за сирен и ракет, которые падали рядом. Других причин уезжать из Украины у нас не было. Пожалуйста, опубликуйте это везде. Это сообщение о якобы притеснениях еврейской общины является ложью, которая серьезно вредит еврейской общине Житомира и украинским евреям в целом,

– заявил Шломо Вильгельм.

Лещенко также напомнил, что ранее враг распространял дезинформацию о том, что в Украине существует дискриминация в контексте эвакуации. То есть иностранцы и студенты из-за границы, которые к моменту начала войны были на территории Украины, не могли эвакуироваться.

На самом деле, это не так. За это время Украина уже эвакуировала десятки тысяч иностранных студентов из городов, которые были в осаде. К тому же была создана специальная инфраструктура для лиц, не знающих украинский язык.

Брифинг Сергея Лещенко по поводу российских фейков: смотреть видео

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