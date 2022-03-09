Пропагандистська машина держави-агресора намагається розіграти карту расової дискримінації. Йдеться про антисемітизм, расизм в Україні, інформує 24 канал.

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Спростування фейків агресора

Один із маловідомих сайтів написав, що українські євреї були вимушені тікати з країни, зокрема з Житомира. Російські пропагандисти заявили, що це сталося через напади на євреїв з боку української громади. Пізніше, цей фейк підхопили більш відомі видання.

Лещенко наголосив, що цю інформацію спростували як голова єврейської громади Житомира, так і рабин з цього ж міста Шломо Вільгельм.

Це повна і нахабна брехня. Жодних побиттів і нічого подібного не було. Ми поїхали тільки через цю кляту війну. Через сирени та ракети, які падали поряд. Інших причин виїжджати з України у нас не було. Будь ласка, опублікуйте це скрізь. Це повідомлення про начебто утиски єврейської громади є брехнею, яка серйозно шкодить єврейській громаді Житомира та українським євреям загалом,

– заявив Шломо Вільгельм.

Лещенко також нагадав, що раніше ворог поширював дезінформацію про те, що Україні існує дискримінація у контексті евакуації. Тобто іноземці та студенти з-за кордону, які на момент початку війни були на території України, не могли евакуюватися.

Насправді це не так. За цей час Україна вже евакуювала десятки тисяч іноземних студентів з міст, які були в облозі. До того ж була створена спеціальну інфраструктуру для осіб, які не знають українську мову.

Брифінг Сергія Лещенка щодо російських фейків: дивитися відео

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