В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину на границе с Херсонщиной
25 апреля 2022 , 09:36Читати новину українською
Ночь в Днепропетровской области оказалась неспокойной. В полночь российские оккупанты открыли огонь по Широковской общине.
Об этом утром 25 апреля сообщили представители Офиса Президента. Пока известно, что жертв в результате атаки нет.
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Оккупанты обстреливали окрестности Днепропетровщины
Источники информируют, что в Днепропетровской области за ночь прозвучало несколько воздушных тревог.
В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" граничащую с Херсонщиной Широковскую общину,
– рассказали представители ОП.
Россияне попали по окрестностям. По предоставленной информации, никто не пострадал.
Напомним, 23 апреля российские оккупанты обстреляли окрестности села на Днепропетровщине. Ракета упала возле домов и оставила огромную воронку.
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