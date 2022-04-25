В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" Широковскую общину на границе с Херсонщиной

Ночь в Днепропетровской области оказалась неспокойной. В полночь российские оккупанты открыли огонь по Широковской общине.

Об этом утром 25 апреля сообщили представители Офиса Президента. Пока известно, что жертв в результате атаки нет.

Читайте также В Винницкой области прозвучало несколько взрывов

Оккупанты обстреливали окрестности Днепропетровщины

Источники информируют, что в Днепропетровской области за ночь прозвучало несколько воздушных тревог.

В полночь оккупанты обстреляли из "Ураганов" граничащую с Херсонщиной Широковскую общину,

– рассказали представители ОП.

Россияне попали по окрестностям. По предоставленной информации, никто не пострадал.

Напомним, 23 апреля российские оккупанты обстреляли окрестности села на Днепропетровщине. Ракета упала возле домов и оставила огромную воронку.

Обратите внимание – украинские воины показали, как работают на гаубицах "МСТА-С": смотрите видео