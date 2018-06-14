Полной изоляции Путина никогда не было и не будет, – политолог

Чемпионат мира по футболу показывает то, что отношение к Путину совсем другое, чем к российской агрессии против Украины. Полной изоляции Путина не было и не будет. Но важно сохранить международное давление на президента РФ.

Такое мнение 24 каналу высказал председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко.

Читайте также: Кто из мировых лидеров приедет на открытие ЧМ-2018 в России: у Путина озвучили имена

Полной изоляции Путина никогда не было. Есть нормандский формат, где приходится вести переговоры относительно Донбасса. В 2015 году Путин выступал на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Он также принимал участие в саммитах G20. Частичная изоляция будет сохраняться, но переговоры с Путиным ведутся на разных площадках,

– отмечает Фесенко.

Комментируя визит на Чемпионат мира Генсека ООН Антониу Гутерриша, политолог отметил, что таким образом он хочет попробовать активизировать переговоры с Путиным относительно урегулирования конфликта на востоке Украины.



"У Антониу Гутерриша принципиальная, но гибкая позиция. Он представляет организацию, где Россия – постоянный член Совбеза. Поэтому Гуттериш хочет активизировать переговоры с Путиным относительно урегулирования конфликта на Донбассе, в том числе, и с введением миротворческой миссии", – считает эксперт.



По его словам, нынешний дипломатический и политический бойкот Чемпионата мира неполный. Часть стран и политиков бойкотируют, другие будут действовать в соответствии с обстоятельствами. Для Украины важно, чтобы международное давление на Путина продолжалось, и ситуация не изменилась кардинально в пользу президента РФ.

Напомним, о дипломатическом бойкоте чемпионата в России заявили власти Великобритании, Австралии, Канады, Исландии, Польши и Финляндии. Пока в Европе планируют бойкотировать Чемпионат мира по футболу в России, билеты на матчи ЧМ-2018 приобрели уже около 6 тысяч украинцев.



Генсек ООН Антониу Гутерриш будет находиться в России 20 и 21 июня.