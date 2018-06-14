Повної ізоляції Путіна ніколи не було і не буде, – політолог

Чемпіонат світу з футболу показує те, що ставлення до Путіна зовсім інше, ніж до російської агресії проти України. Повної ізоляції Путіна не було і не буде. Але важливо зберегти міжнародний тиск на президента РФ.

Таку думку 24 каналу висловив голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

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Повної ізоляції Путіна ніколи не було. Є нормандський формат, де доводиться вести переговори щодо Донбасу. В 2015 році Путін виступав на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Він також брав участь у самітах G20. Часткова ізоляція зберігатиметься, але переговори з Путіним ведуться на різних майданчиках,

– зазначає Фесенко.

Коментуючи візит на Чемпіонат світу Генсека ООН Антоніу Гутерріша, політолог відзначив, що таким чином він хоче спробувати активізувати переговори з Путіним щодо врегулювання конфлікту на сході України.

"В Антоніу Гутерріша принципова, але гнучка позиція. Він представляє організацію, де Росія – постійний член Радбезу. Тому Гуттеріш хоче активізувати переговори з Путіним щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, в тому числі, і з введенням миротворчої місії", – вважає експерт.

За його словами, нинішній дипломатичний і політичний бойкот Чемпіонату світу неповний. Частина країн і політиків бойкотують, інші діятимуть відповідно до обставин. Для України важливо, щоб міжнародний тиск на Путіна тривав, і ситуація не змінилася кардинально на користь президента РФ.

Нагадаємо, про дипломатичний бойкот чемпіонату в Росії заявили представники влади Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі та Фінляндії. Поки у Європі планують бойкотувати Чемпіонат світу з футболу в Росії, квитки на матчі ЧС-2018 придбали вже близько 6 тисяч українців.



Генсек ООН Антоніу Гутерріш перебуватиме в Росії 20 та 21 червня.