Военнослужащий 2-го отдельного медицинского батальона 12-го армейского корпуса Асан Исенаджиев в эфире 24 Канала вспомнил первые часы большой войны в Мариуполе. Он рассказал, к каким боям был готов благодаря предыдущему опыту, а какие масштабы российской атаки стали для него неожиданными.

Первые часы вторжения в Мариуполе

Для Асана Исенаджиева полномасштабная война началась еще 23 февраля, когда подразделение вывели на боевые позиции. Вместе с другом Давидом он выехал на точку эвакуации и ждал дальнейших приказов. Военные еще надеялись, что тревога окажется учебной, а после нее они смогут поехать в грузинский ресторан в Мариуполе.

Я лежал на капоте машины, двигатель работал, в одной руке держал энергетик, в другой – чиабату. И помню, как из-за облаков вылетел самолет и что-то сбросил на аэропорт. Тогда мы поняли, что уже никуда в грузинский ресторан не поедем,

– вспомнил военный.

Первые же часы показали масштаб наступления, к которому предыдущий боевой опыт не мог полностью подготовить. К столкновениям с российской пехотой он был готов, но одновременное применение авиации, ракет и сил с моря стало совсем другим уровнем войны.

К сухопутному элементу я был готов, к перестрелкам – так. К авиации точно не был готов, к морскому элементу не был готов, к ракетам – тоже. Я не был к этому готов,

– рассказал Исенаджиев.

Бои за Мариуполь длились 87 дней и фактически не прекращались: город подвергался атакам с помощью авиации, ракет, РСЗО и с кораблей, а гарнизон постепенно оказался в окружении. Именно в этих условиях Асан продолжал работать медиком и помогать раненым защитникам города.

Асан Исенаджиев вспомнил первые часы вторжения в Мариуполь: смотрите видео