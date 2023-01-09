Полностью разрешат проблему брони: военный эксперт о последней помощи от партнеров

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в этом году мы получим технику, которую так просили в 2022 году. Вероятно, украинским защитникам предоставят даже вожделенные Leopard II и Abrams.

Впрочем, сегодня нам нужно совершенно все. Безусловно, Leopard II – король в своем классе. Это едва ли не самый лучший танк, который существует на эту минуту. Но и американский Abrams, и британский Challenger, и вообще любая бронетехника однозначно не будет второстепенной. Об этом 24 Каналу сказал военный эксперт Петр Черник.

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Черник отметил, что за 2022 год нам передали практически все остатки советской (пусть модернизированной) техники, находившейся на вооружении европейских армий. Наконец-то пришло время настоящей качественной техники. Последний пакет помощи, отмечает военный эксперт, невероятно оптимистичен. Так, он предусматривает по меньшей мере 50 тяжелых бронемашин Bradley. Кроме того, нам должны предоставить М-113 и HMMWV. Совокупно – это примерно 300 машин.

"Это невероятно много. Напомню, что батальонно-тактическая группа – это в пределах 30 – 33 машин. Итак, 100 машин – это уже полноценное обеспечение механизированной бригады. Пакет, который к нам движется, поможет полностью решить проблему брони не менее 3 механизированных бригад. А это уже очень серьезно", – уверяет Черник.

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Bradley

По словам военного эксперта, главные преимущества Bradley – это:

25-мм пушка M242 Bushmaster;

В комплектации боезарядом M-791 на расстоянии до 2,5 километра может полностью уничтожить БТР, БМП и даже нанести очень серьезный ущерб легким танкам, к примеру, T-62.

Обладает не просто мощной броней, но и высокой манёвренностью;

Находящийся там личный состав будет достаточно защищен;

Боекомплект составляет до 900 снарядов;

Оснащен противотанковым ракетным комплексом BGM-71 TOW.

Помним, когда армия переходит в наступление – защита личного состава очень важна. Наконец, наши бойцы будут иметь достойное бронеприкрытие. Bradley – это действительно уникальная машина, которая может стать если не переломом в этой войне, то подготовкой к серьезным контрнаступательным действиям,

– констатировал военный эксперт.

Черник подчеркивает: нам показывают максимум 30% от того, что поступает. На самом деле главные поставки спрятаны в тени.

"Именно в этом пакете еще один дивизион M-109 Paladin (18 машин) и десятки тысяч боеприпасов из Excalibur включительно", – добавил Петр Черник.

AMX-10RC

Стало известно, что Франция передаст нам бронеавтомобили AMX-10RC. Эта техника часто классифицируют как колесный танк. Военный эксперт призывает называть вещи своими именами – это на самом деле не танк. Однако, добавляет он, это едва ли не лучшая машина поддержки танков.

105 миллиметровая пушка и колесная формула, позволяющая машине невероятно сильно двигаться – колоссальное усиление для того, чтобы уничтожать бронетехнику противника,

– утверждает военный эксперт.

По мнению Черника, Украина получит не менее 10 единиц техники – а это уже полноценная рота.

"Вообще мы должны понимать, что предоставление колоссального количества бронетранспортеров, боевых машин пехоты и установок борьбы с танками является не чем иным, как предвестником поступления к нам действительно серьезной техники. Я более чем уверен, что и Abrams, и Leopard II рано или поздно у нас. Имею оптимизм, что это будет не за такими уж большими горами", – отметил Черник.

Abrams

Общеизвестно, что американские танки Abrams обладают огромным преимуществом над российскими танками. Петр Черник приводит очень красноречивое сравнение: не может "Волга" выиграть забег у Mercedec.

Совершенно вся линейка танковой бронешколы Советского союза, а теперь России, это условная "Волга". Абсолютно вся танковая бронешкола и Америки, и всего Европейского континента – это условный Mercedes,

– акцентирует военный эксперт.

Ключевое об Abrams:

качественная система наведения огня, имеющая огромное количество диапазонов – укрыться от такого танка почти невозможно;

очень хорошая броня и высокая маневренность;

один из лучших танков, который можно приравнять к Leopard II.

"Они невероятно хорошо себя показали в Иракской войне. Тогдашние танки Т-55 и Т-72, которые были у Саддама Хусейна, не выдерживали конкуренции. Abrams жгли их как солому", – резюмировал Петр Черник.

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