Об этом рассказал в телеэфире министр внутренних дел Денис Монастырский. Также, по его словам, все необходимые экспертизы по этому делу уже завершают проводить.

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Важные новости в расследовании смерти нардепа Полякова

Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский анонсировал брифинг правоохранителей, на котором сообщат новые подробности расследования смерти народного депутата из группы "За будущее" (а когда-то – со "Слуги народа") Антона Полякова. По его словам, все необходимые экспертизы по этому делу уже завершают проводить.

Также благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами мы получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Думаю, в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием,

– сообщил Монастырский.

Кратко о смерти нардепа Антона Полякова