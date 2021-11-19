Об этом рассказал в телеэфире министр внутренних дел Денис Монастырский. Также, по его словам, все необходимые экспертизы по этому делу уже завершают проводить.
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Важные новости в расследовании смерти нардепа Полякова
Глава Министерства внутренних дел Денис Монастырский анонсировал брифинг правоохранителей, на котором сообщат новые подробности расследования смерти народного депутата из группы "За будущее" (а когда-то – со "Слуги народа") Антона Полякова. По его словам, все необходимые экспертизы по этому делу уже завершают проводить.
Также благодаря сотрудничеству с нашими международными партнерами мы получили доступ к мобильному телефону господина Полякова. Думаю, в ближайшее время будет брифинг Национальной полиции, которая расскажет подробности, которые, собственно, сложили полностью пазл, связанный с этим событием,
– сообщил Монастырский.
Кратко о смерти нардепа Антона Полякова
- Народный депутат Антон Поляков скончался в Киеве 8 октября. Его нашли при довольно странных обстоятельствах полицейские – без сознания в автомобиле такси, остановленного за нарушение правил дорожного движения.
- Позже правоохранители сообщили, что в организме Полякова обнаружили алкоголь, метадон и димедрол.
- Относительно причин смерти версий у полиции несколько – хроническое заболевание, а также отравление неизвестным веществом (самостоятельно или неизвестным лицом).
- 18 ноября Верховная Рада решила создать Временную следственную комиссию для расследования смерти Антона Полякова, которую возглавит нардепка Анна Скороход (ранее бывшая сожительницей Полякова).