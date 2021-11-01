Слова Скороход в эфире одного из украинских телеканалов прокомментировал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин. Он также объяснил, почему на шее были следы от удушения.

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В МВД провели ряд экспертиз и допросов

Чиновник подчеркнул, что Нацполиция заинтересована в объективном и беспристрастном расследовании всех обстоятельств смерти Полякова. Правоохранители уже провели около 20 экспертиз и более 10 допросов тех, кто общался с политиком в последние часы и дни его жизни.

Как пояснил замглавы МВД, он удивлен тем, что заявление о возможном убийстве Полякова прозвучало именно в эфире одного из телеканалов. Он призвал всех, кто может владеть информацией об обстоятельствах его смерти, не медлить и сразу обращаться к стражам порядка.

Что сказала Скороход

Накануне Скороход рассказала, что была обручена с Поляковым. Мол, они планировали расписаться на его день рождения. Также она назвала себя "скорее, не просто другом, а любимой женщиной" погибшего народного депутата.

Я бы хотела открыто и откровенно на всю страну заявить, что Поляков был убит. И не надо придумывать ничего, не нужно рассказывать ничего о наркотиках,

– подчеркнула женщина.

При этом она обвинила первого заместителя министра внутренних дел Енина в том, что он якобы придумывает чепуху. "Знаете, если они судят по себе, то не надо всех стричь под одну гребенку", – посетовала политик.

Енин ответил на заявление Скороход и рассказал о допросах нардепа

По словам Енина, нардепа Скороход допросили сразу же после того, как умер Поляков. Впрочем, учитывая новые высказывания политика, 1 ноября ее пригласили на еще один допрос. При этом, чиновник пообещал, что уже в ближайшее время полиция обнародует более подробную информацию о гибели Полякова – чуть ли не с хронометражем последних часов его жизни.

Комментируя версию предполагаемого убийства, замминистра внутренних дел также отметил, что следствие знает, с кем нардеп провел последние часы своей жизни. Среди них был Руслан Джамбулатов – официальный помощник Скороход, которая была сожительницей Полякова.

У нас на руках есть результаты экспертизы, однозначно утверждающие о наличии наркотических веществ в крови бывшего нардепа. Теперь следствие должно выяснить обстоятельства, при которых они попали в его организм: было это добровольно или нет.

– отметил Енин.

И добавил, что правоохранители располагают видео последних минут жизни Полякова – с момента нарушения такси ПДД и проведения впоследствии соответствующих реанимационных мероприятий. "Мы все видели, что Поляков был в беспомощном состоянии, но он однозначно был жив", – заверил замминистра.

Справка. Ранее в МВД рассказали, что в организме умершего Полякова обнаружили алкоголь и метадон с примесью димедрола, так называемый "уличный метадон".

Замминистра прокомментировал слухи об удушении

В то же время, Енин отметил, что любые версии об удушении не выдерживают никакой критики. Мол, след, обнаружившийся на шее нардепа, образовался из-за золотой цепочки. "Оснований говорить о попытке удушения, тем более удачной, по меньшей мере, не приходится", – заверил он.