Слова Скороход в ефірі одного з українських телеканалів прокоментував заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Він також пояснив, через що на шиї були сліди від удушення.

До теми Сварка зі Скороход, їзда Києвом і помічник Джамбулатов: усе, що відомо про смерть Полякова

У МВС провели низку експертиз та допитів

Чиновник наголосив, що Нацполіція зацікавлена в об'єктивному та неупередженому розслідуванні всіх обставин смерті Полякова. Правоохоронці вже провели близько 20 експертиз та понад 10 допитів тих, хто спілкувався з політиком в останні години та дні його життя.

Як пояснив заступник очільника МВС, він здивований тим, що заява про можливе вбивство Полякова прозвучала саме в ефірі одного з телеканалів. Він закликав усіх, хто може володіти інформацією про обставини його смерті, не зволікати й одразу звертатися до правоохоронців.

Що сказала Скороход

Напередодні Скороход розповіла, що була зарученою з Поляковим. Мовляв, вони планували розписатися на його день народження. Також вона назвала себе "скоріше не просто другом, а коханою жінкою" загиблого народного депутата.

Я хотіла б відкрито і відверто на всю країну заявити, що Поляков був убитий. І не треба придумувати нічого, не треба розповідати нічого про наркотики,

– наголосила жінка.

При цьому, вона звинуватила першого заступника міністра внутрішніх справ Єніна в тому, що він нібито придумує нісенітниці. "Знаєте, якщо вони судять по собі, то не треба всіх стригти під одну гребінку", – поскаржилася політикиня.

Єнін відповів на заяву Скороход й розповів про допити нардепки

За словами Єніна, нардепку Скороход допитали одразу ж після того, як помер Поляков. Втім, зважаючи на нові висловлювання політикині, 1 листопада її запросили на ще один допит. Водночас чиновник пообіцяв, що вже найближчим часом поліція оприлюднить детальнішу інформацію про загибель Полякова – ледь не з хронометражем останніх годин його життя.

Коментуючи версію ймовірного вбивства, заступник міністра внутрішніх справ також відзначив, що слідство знає, з ким нардеп провів останні години свого життя. Серед них був Руслан Джамбулатов – офіційний помічник Скороход, яка була співмешканкою Полякова. Мовиться

У нас на руках є результати експертизи, які однозначно стверджують про наявність наркотичних речовин у крові колишнього нардепа. Тепер слідство має з'ясувати обставини, за яких вони потрапили до його організму: було це добровільно чи ні,

– зазначив Єнін.

Й додав, що правоохоронці мають у розпорядженні відео останніх хвилин життя Полякова – в ід моменту порушення таксі правил дорожнього руху й проведення згодом відповідних реанімаційних заходів. "Ми всі бачили, що Поляков був у безпорадному стані, але він однозначно був живим", – запевнив заступник міністра.

Довідка. Раніше у МВС розповіли, що в організмі померлого Полякова виявили алкоголь та метадон з домішкою димедролу, так званий "вуличний метадон".

Заступник міністра прокоментував чутки про удушення

Водночас Єнін зауважив, що будь-які версії про удушення не витримують жодної критики. Мовляв, слід, який виявили на шиї нардепа, утворився через золотий ланцюжок. "Підстав говорити про спробу удушення, тим паче вдалу, щонайменше не доводиться", – запевнив він.