Про це розповів у телеефірі міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також за його словами, усі необхідні експертизи у цій справі вже завершують проводити.

До теми Понад 7 годин допиту, – Скороход розповіла про розмову з поліцією щодо Полякова

Важливі новини у розслідування смерті нардепа Полякова

Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував брифінг правоохоронців, на якому повідомлять нові подробиці розслідування смерті народного депутата з групи "За майбутнє" (а колись – зі "Слуги народу") Антона Полякова. За його ж словами, усі необхідні експертизи у цій справі вже завершують проводити.

Також завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами ми отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Думаю, найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розкаже подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією,

– повідомив Монастирський.

Коротко про смерть нардепа Антона Полякова