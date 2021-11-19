Про це розповів у телеефірі міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. Також за його словами, усі необхідні експертизи у цій справі вже завершують проводити.
До теми Понад 7 годин допиту, – Скороход розповіла про розмову з поліцією щодо Полякова
Важливі новини у розслідування смерті нардепа Полякова
Глава Міністерства внутрішніх справ Денис Монастирський анонсував брифінг правоохоронців, на якому повідомлять нові подробиці розслідування смерті народного депутата з групи "За майбутнє" (а колись – зі "Слуги народу") Антона Полякова. За його ж словами, усі необхідні експертизи у цій справі вже завершують проводити.
Також завдяки співпраці з нашими міжнародними партнерами ми отримали доступ до мобільного телефону пана Полякова. Думаю, найближчим часом буде брифінг Національної поліції, яка розкаже подробиці, які, власне, склали повністю пазл, пов’язаний з цією подією,
– повідомив Монастирський.
Коротко про смерть нардепа Антона Полякова
- Народний депутат Антон Поляков помер у Києві 8 жовтня. Його знайшли за доволі дивних обставин поліцейські – без свідомості в автомобілі таксі, який зупинили за порушення правил дорожнього руху.
- Згодом правоохоронці повідомили, що в організмі Полякова виявили алкоголь, метадон та димедрол.
- Щодо причин смерті версій у поліції кілька – хронічне захворювання, а також отруєння невідомою речовиною (самостійно чи невідомою особою).
- 18 листопада Верховна Рада вирішила створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування смерть Антона Полякова, яку очолить нардепка Анна Скороход (раніше була співмешканкою Полякова).