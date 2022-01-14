Полный абсурд: президент Эстонии о возвращении НАТО к границам 1997 года

Россия требует от НАТО возвращения к границам 1997 года. Это значит, что из Североатлантического союза должны выйти страны Балтии. В Эстонии уже отреагировали на такие ультиматумы Москвы.

Президент Эстонии Алан Карис назвал предложения России "полным абсурдом". По словам главы государства, решение балтийских стран вступить в Альянс было вполне демократическим.

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Такой напряженности не было со времен холодной войны, – Карис

Мы достигли такой точки напряженности, какой не было со времен окончания холодной войны. Тот факт, что Россия считает вступление трех балтийских стран в НАТО ошибкой, является полным абсурдом. Вступление в Альянс было демократическим выбором свободных и независимых Эстонии, Латвии и Литвы,

– сообщил Карис.

Глава Эстонии подчеркнул, что НАТО является важнейшей опорой европейской безопасности.

Россия не смогла вбить "клин" между членами НАТО

По словам Кариса, Россия не смогла внести раздор между странами-членами НАТО. Союзники едины в продолжении политики "открытых дверей", а также намерены укреплять оборонную позицию. Североатлантический союз не хочет вернуться в мир, где большие страны решают судьбу меньших и более слабых.

Это был мир секретных протоколов и сфер влияния, лишивший многие европейские страны их суверенитета, их права на существование. Никто не хочет его возвращать,

– подчеркнул Карис.

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Главное о переговорах России и НАТО:

Переговоры представителей России и НАТО прошли 12 января.

МИД России требует от Североатлантического союза вернуться к границам 1997 года.

Уже после 1997 года к НАТО присоединились 14 государств.

Также такой шаг сделал бы невозможным присоединение к организации Украины и Грузии.

По словам генсека НАТО Йенса Столтенберга, разногласия с Москвой очень существенны.

Однако, несмотря на это, Альянс верит в дипломатию.

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