Ведь это совсем не поможет стране-агрессору. Такое мнение в эфире 24 канала высказал эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев.
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Украине нужно ожидать провокаций
По его словам, вместо этого надо ожидать точечные нападения и провокации от страны-оккупантки. Также пророссийские боевики будут придерживаться тактики "заставить Украину уступить".
В общем не думаю, что нам надо ожидать полномасштабного вторжения на всю территорию Украины. Ведь на самом деле это поставит полный крест на всех других внешних активностях России,
– подчеркнул краев.
Он пояснил, что такое решение не только приведет к введению новых санкций в отношении России. Кроме этого, государство потратит слишком много своих ресурсов.
Несколько сценариев развития событий
По мнению эксперта, надо рассматривать несколько сценариев развития событий.
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Первый сценарий
Сейчас наиболее вероятным сценарием выглядит то, что подобное взыскание войск позволит, во-первых, оказать России большую помощь террористическим организациям временно оккупированных территорий.
В частности перебросить к ним больше техники, вооружения, больше экспертов и новых добровольцев. Так будут создавать новые провокации на линии разграничения и подстрекать украинских военных.
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Второй сценарий
Во-вторых, нужно быть готовым к тому, что Россия будет действовать тактикой быстрых, небольших прорывов на украинскую территорию, в основном на восточном и южном направлениях.
"Кроме того, стоит ожидать значительного усиления белорусской угрозы. Поскольку это опрокидывание может быть частью усиление корпуса российских и белорусских войск, которые расположены на нашей северной границе", – подчеркнул Краев.
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Ситуация на Донбассе: главные новости
- По словам экспертов, переброска войск России происходит планомерно. Если нынешние темпы сохранятся до января, то общая численность российских войск у границы Украины значительно превысит показатели апреля, когда оккупанты стягивали войска в приграничные регионы.
- По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, новое нападение на Украину очень дорого будет стоить России.
- Посольство Соединенных Штатов Америки уже призвало своих граждан быть осторожными около украинских границ.
- Кстати, в Украину из США уже прибыли 2 патрульных катера, которые передали в рамках безопасности помощи. Кроме того, нам передадут 80 тонн боеприпасов.