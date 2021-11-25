США предоставили Украине не только оружие, но и военную технику и оборудование. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил в интервью.

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Что ВСУ получили от США

Боеприпасы,

корабли, в том числе патрульные катера типа Island,

лодки и запасные части к ним,

многоцелевые легковые автомобили высокой проходимости,

противотанковые ракетные комплексы,

средства контрснайперской борьбы,

средства радиоэлектронной борьбы,

приборы ночного видения,

оптические средства,

средства связи,

медицинское имущество,

стрелковое оружие разных калибров.

Это направлено на оборону Украины,

– подчеркнул Кулеба.

Обратите внимание! Ранее американское издание Politico заявило, что США могут увеличить военную помощь Украине на 50 миллионов долларов. Такую инициативу озвучили сенаторы Роб Портман и Джин Шахин. Они предложили увеличить финансирование со стороны Пентагона на вооружение Украины с 300 до 350 миллионов долларов. Деньги должны пойти на закупку "вооружений для сдерживания агрессии России".

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