США надали Україні не лише зброю, але й військову техніку та обладнання. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.

До теми США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України

Що ЗСУ отримали від США

  • Боєприпаси,
  • кораблі, зокрема й патрульні катери типу Island,
  • човни й запасні частини до них,
  • багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,
  • протитанкові ракетні комплекси,
  • засоби контрснайперської боротьби,
  • засоби радіоелектронної боротьби,
  • прилади нічного бачення,
  • оптичні засоби,
  • засоби зв'язку,
  • медичне майно,
  • стрілецьку зброю різних калібрів.

Це спрямовано на оборону України,
– наголосив Кулеба.

Війська Росії біля кордону України: що треба знати

  • Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною й це викликає стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
  • Спершу українська влада це заперечила. Чиновники казали, що війська агресора стоять біля наших кордонів ще з весни.
  • 21 листопада глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив інформацію про можливий наступ. Він заявив, що вторгнення може відбутися наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
  • Водночас ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер називає ранішу дату. Він вважає, що Росія може піти у наступ 8 грудня 2021 року, коли відзначається 30 річниця розпаду Радянського Союзу.
  • Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу.