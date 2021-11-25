США надали Україні не лише зброю, але й військову техніку та обладнання. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.
До теми США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України
Що ЗСУ отримали від США
- Боєприпаси,
- кораблі, зокрема й патрульні катери типу Island,
- човни й запасні частини до них,
- багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,
- протитанкові ракетні комплекси,
- засоби контрснайперської боротьби,
- засоби радіоелектронної боротьби,
- прилади нічного бачення,
- оптичні засоби,
- засоби зв'язку,
- медичне майно,
- стрілецьку зброю різних калібрів.
Це спрямовано на оборону України,
– наголосив Кулеба.
Війська Росії біля кордону України: що треба знати
- Наприкінці жовтня американські ЗМІ заявили, що Росія стягує війська до кордону з Україною й це викликає стурбованість в офіційних осіб у США та Європі.
- Спершу українська влада це заперечила. Чиновники казали, що війська агресора стоять біля наших кордонів ще з весни.
- 21 листопада глава української розвідки Кирило Буданов підтвердив інформацію про можливий наступ. Він заявив, що вторгнення може відбутися наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.
- Водночас ексспецпредставник США з питань України Курт Волкер називає ранішу дату. Він вважає, що Росія може піти у наступ 8 грудня 2021 року, коли відзначається 30 річниця розпаду Радянського Союзу.
- Міністр оборони України Олексій Резніков запевнив, що ЗСУ готові дати відсіч ворогу.