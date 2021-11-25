США надали Україні не лише зброю, але й військову техніку та обладнання. Про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив у інтерв'ю.

До теми США готуються до непередбачуваних обставин через війська Росії біля України

Що ЗСУ отримали від США

Боєприпаси,

кораблі, зокрема й патрульні катери типу Island,

човни й запасні частини до них,

багатоцільові легкові автомобілі високої прохідності,

протитанкові ракетні комплекси,

засоби контрснайперської боротьби,

засоби радіоелектронної боротьби,

прилади нічного бачення,

оптичні засоби,

засоби зв'язку,

медичне майно,

стрілецьку зброю різних калібрів.

Це спрямовано на оборону України,

– наголосив Кулеба.

Зверніть увагу! Раніше американське видання Politico заявило, що США можуть збільшити військову допомогу Україні на 50 мільйонів доларів. Таку ініціативу озвучили сенатори Роб Портман та Джин Шахін. Вони запропонували збільшити фінансування з боку Пентагону на озброєння України з 300 до 350 мільйонів доларів. Гроші мають піти на закупівлю "озброєнь для стримування агресії Росії".

Війська Росії біля кордону України: що треба знати