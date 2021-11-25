Адже це зовсім не допоможе країні-агресорці. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв.

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Україні потрібно очікувати провокацій

За його словами, натомість треба очікувати точкові напади та провокації від країни-окупантки. Також проросійські бойовики дотримуватимуться тактики "змусити Україну поступитися".

Загалом не думаю, що нам треба очікувати повномасштабного вторгнення на всю територію України. Адже насправді це поставить повний хрест на усіх інших зовнішніх активностях Росії,

– наголосив Краєв.

Він пояснив, що таке рішення не тільки призведе до введення нових санкцій щодо Росії. Окрім цього, держава витратить забагато своїх ресурсів.

Кілька сценаріїв розвитку подій

На думку експерта, треба розглядати кілька сценаріїв розвитку подій.

Перший сценарій

Наразі найімовірнішим сценарієм виглядає те, що подібне стягнення військ дозволить, по-перше, надати Росії більшу допомогу терористичним організаціям тимчасово окупованих територій.

Зокрема перекинути до них більше техніки, озброєння, більше експертів і нових добровольців. Так створюватимуть нові провокації на лінії розмежування і підбурюватимуть українських військових.

Другий сценарій

По-друге, потрібно бути готовим до того, що Росія діятиме тактикою швидких, невеликих проривів на українську територію, в основному на східному та південному напрямках.

"Крім того, варто очікувати значного посилення білоруської загрози. Оскільки це перекидання може бути частиною посилення корпусу російських і білоруських військ, які розташовані на нашому північному кордоні", – наголосив Краєв.

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