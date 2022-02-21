Полный отказ от "Минска", – США обещают России ответ из-за признания боевиков

В Госдепе США подчеркнули, что "признание" пророссийских боевиков означает полный отказ Москвы от минских соглашений.

Эти шаги будут делать вместе с партнерами. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Кстати Байден пообещал дополнительные санкции за признание пророссийских боевиков

Блинкен подчеркнул, что признание Кремлем боевиков – это фактически отказ России от ее обязательств по Минским соглашениям.

Это требует быстрого и твердого ответа,

– подчеркнул госсекретарь.

США готовят санкции

Штаты ввели запрет на любые инвестиции в псевдореспублики боевиков. Отметили, что такого решения Путина ожидали. С боевиками и в дальнейшем никто не будет иметь никаких дел.

Кроме этого, готовят указ, который будет предусматривать, что можно будет применить санкции против любого человека, который ведет деятельность на оккупированных территориях.

Признание "псевдореспублик" Россией: главное