Ці кроки робитимуть разом з партнерами. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

До речі Байден пообіцяв додаткові санкції через визнання проросійських бойовиків

Блінкен наголосив, що визнання Кремлем бойовиків – це фактично відмова Росії від її зобов'язань за мінськими угодами.

Це вимагає швидкої та твердої відповіді,

– наголосив держсекретар.

США готують санкції

Штати ввели заборону на будь-які інвестиції в псевдореспубліки бойовиків. Зауважили, що такого рішення Путіна очікували. З бойовиками і надалі ніхто не матиме жодних справ.

Крім цього, готують указ, який передбачатиме, що можна буде застосувати санкції проти будь-якої людини, яка веде діяльність на окупованих територіях.

Визнання "псевдореспублік" Росією: головне