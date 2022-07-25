Полный разгром россии маловероятен, но возвращение ситуации к 24 февраля – возможно, – аналитик

С россией нельзя договариваться о каком-либо перемирии или режимах тишины. Ведь любое такое перемирие путин использует для того, чтобы подготовиться к новой войне.

Об этом 24 каналу рассказал директор Центра исследований армии Валентин Бадрак. Он также отметил, что во время такого режима "тишины" Украина будет находиться в критической зависимости от западного мира.

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Но я не уверен, что западные партнеры достаточно быстро нам поставят все необходимое оружие, ведь это все деньги. Сейчас мы интегрированы в общую систему безопасности, защищаем Европу и весь континент. В случае же перемирия – могут быть совсем другие взгляды,

– делится опасениями Валентин Бадрак.

По его словам, мы помним, как украинские защитники находили в российских танках Т-72 французские тепловизоры.

Также следует акцентировать на том, что российские беспилотники "Орлан", содержат не только американские и японские детали, но и швейцарские и немецкие, добавляет Бадрак.

"Вся эта ситуация выглядит для нас не очень хорошо и если мы уже сосредоточимся на перемирии, то следует получать гарантии от каждой страны отдельно, а также нужно запустить параллельные производства ракет – к счастью есть такие страны, которые понимают эту опасность", – добавляет директор Центра исследований армии.

Валентин Бадрак убежден, что нам нужно западное оружие, чтобы защитить Украину сейчас.

Если бы мы выбили россиян, хотя бы на уровень 24 февраля 2022 года, то мы могли бы говорить о том, что режим путина не продержится и он, по меньшей мере, изменится.

– убежден специалист.

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