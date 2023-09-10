И это не единственная удачная ликвидация противников. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона, информирует 24 Канал.

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Детали взрыва в штабе оккупантов в Пологах

Как рассказал Федоров, в Пологах пострадали десятки человек.

Их 200-х и 300-х вывозили в крематорий или непосредственно в Мелитополь,

– отметил городской голова.

Отметим, что мэр города Пологи Юрий Коноваленко накануне подтвердил информацию, что 8 сентября примерно в 17:00 в городе раздались взрывы. Он отметил, что оккупанты, вероятно, свозили в то здание документацию относительно так называемых "выборов".

"Мне неизвестно, насколько разрушено здание. По моим данным, это наш центральный дом культуры. Они и так называемый референдум проводили там, у них там был центральный офис, где они собирались и за гуманитарку голосовали люди. Они рекламировали, что его типа ремонтировали за счет какой-то Пензы. Поэтому, я думаю, это центральный дом культуры был", – рассказал Коноваленко.

В тылу оккупантов возле Мелитополя слышали мощные взрывы

Напомним, что украинские бойцы нанесли мощный удар по оккупантам под Мелитополем. Так, громко было 4 сентября около 21 часа в районе Веселого.

Федоров рассказал, что "хлопок" был настолько мощным, что жители поселка ощущали дрожь земли. Между тем жители Мелитополя на северо-востоке города слышали отдаленные звуки взрывов. Мэр отметил, что оккупанты "глубокого тыла" перешли от летнего "хлопка" к осеннему.