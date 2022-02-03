Полон сил и вдохновения, – Епифаний о 3-й годовщине интронизации, как предстоятеля ПЦУ

Митрополит Епифаний обратился к украинцам в третью годовщину интронизации. Он поблагодарил за добрые и теплые приветствия.

Годовщина интронизации Епифания пришлась на его день рождения. Так что митрополит принимал двойные поздравления.

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Он заметил, что Бог и соборное решение архиереев в молодом возрасте возложили на него крест предстоятельства.

Я с большой ответственностью и смирением принял его и с честью и достоинством буду нести его на благо церкви и украинского народа. Полон сил, вдохновения и веры в то, что мы проторим правильный путь,

– подчеркнул Епифаний.

Митрополит отметил, что за эти 3 года ПЦУ не только смогла сохранить единство и сплоченность, но и существенно приумножила церковную семью.

"Недаром, по последним исследованиям, Православная Церковь Украины – самое многочисленное религиозное сообщество в нашем государстве с высоким уровнем общественной оценки и адекватного реагирования на вызовы современности", – рассказал он.

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Предстоятель ПЦУ заметил, что украинская церковь всегда была, есть и будет с народом. И вместе мы преодолеем все беды, утраты и испытания.

Мы не закрытое сообщество, а открытая Церковь. Мы молоды, активны и сильны – прежде всего духовно. А это – лучший залог успеха и победы. Поэтому вперед к новым победам, с Богом в душе и надеждой в сердце,

– подытожил Епифаний.

Как создавали Православную церковь Украины

15 декабря 2018 года в Киеве, в соборе Святой Софии, состоялся объединительный собор, на котором иерархи, священники и миряне из трех фактически имеющихся в то время в Украине православных церковных организаций создали единую каноническую православную церковную организацию в Украине, поместную Православную церковь Украины . Ее предстоятелем избрали митрополита Епифания из нынешней УПЦ КП.

6 января в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей торжественно вручил Епифанию Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ.

7 января Томос был торжественно представлен в Киеве на Рождественской богослужбе в соборе Святой Софии. 3 февраля 2019 года произошла интронизация митрополита Епифания на должность предстоятеля ПЦУ.

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Полный текст публикации Епифания:

Сегодня ваших теплых, добрых пожеланий и поздравлений было очень много и они действительно согреваются в этот зимний день. Сердечно благодарен всем вам за добрые слова, за ваше время и внимание. Пусть Господь вернет вам это добро сторицей.

Прошло три года со времени моей интронизации как предстоятеля Православной церкви Украины. В молодом возрасте Бог и соборное решение архиереев возложили на меня крест предстоятельства – я с большой ответственностью и смирением принял его и с честью и достоинством нести его на благо церкви и украинского народа.

Наша церковь всегда была, есть и будет с народом. Мы знаем, видим, слышим и переживаем все его радости и беды, достижения и потери, победы и испытания. Мы их разделяем, а не просто наблюдаем издалека. Мы переживаем, нам не безразлично. Мы сплочены, а не разделены. Мы не закрытое сообщество, а открытая Церковь. Мы молоды, активны и сильны – прежде всего духовно. А это – лучший залог успеха и победы. Вперед к новым победам, с Богом в душе и надеждой в сердце!