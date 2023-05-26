Жители Ровно увидели на одном из балконов многоэтажки полотенце с символикой Северного флота России. После этого сознательные очевидцы вызвали полицию.

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Откуда у украинки такое полотенце

Во время общения с правоохранителями 49-летняя женщина заявила, что это полотенце ей подарили примерно в 2003 году. Как объяснила хозяйка, она им пользовалась при вытирании собаки после купания.

По словам женщины, она бессознательно вывесила эту вещь, забыв о вражеской надписи. Также владелица животного заверила, что ненавидит Россию.

Что произошло с полотенцем и хозяйкой

Полотенце было уничтожено. А представители полиции и СБУ пообщались с женщиной. Она попросила прощения.

Руководитель патрульной полиции Ровенщины Сергей Мерчук написал в соцсетях, что с ровенчанкой провели профилактическую беседу. Правоохранители не обнаружили у нее никаких пророссийских и антиукраинских настроений.

Полотенце с флотом государства-террориста: фото и видео

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