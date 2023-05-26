Жителі Рівного побачили на одному з балконів багатоповерхівки рушник із символікою Північного флота Росії. Після цього свідомі очевидці викликали поліцію.

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Звідки в українки такий рушник

Під час спілкування з правоохоронцями 49-річна жінка заявила, що цей рушничок їй подарували приблизно у 2003 році. Як пояснила господиня, вона ним користувалася під час витирання собаки після купання.

За словами жінки, вона несвідомо вивісила цю річ, забувши про ворожий напис. Також власниця тварини запевнила, що ненавидить Росію.

Що сталося з рушником та господинею

Утиральник був знищений. А представники поліції й СБУ поспілкувалися з жінкою. Вона попросила вибачення.

Керівник патрульної поліції Рівненщини Сергій Мерчук написав у соцмережах, що з рівнянкою провели профілактичну бесіду. Правоохоронці не виявили в неї жодних проросійських та антиукраїнських настроїв.

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