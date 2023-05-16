У вівторок, 16 травня, у мережі набуло розголосу відео, на якому пришелепкувата жінка влаштувала справжній скандал в одному з кафе Криму. Про це інформує 24 Канал з посиланням на соцмережі.
Дивіться також Під прицілом Кримський міст і Чорноморський флот: куди дістають ракети Storm Shadow
Чого хотіла божевільна
З ролика зрозуміло, що доля в "бідолахи" дуже невесела. Власне, її "коханий" брав участь і у війні проти Сирії, і у війні проти України. Тривалий час очікування чоловіка, вочевидь, негативно повпливав на її психічне здоров'я, тому жінка збожеволіла та тепер хоче співати всюди гімн держави-терористки.
Дайте мені відповідь на запитання, чому я не змога заспівати… Тому що цей мій чоловік. Він брав участь у двох війнах у Сирії та (так званій – 24 Канал) "СВО". Ви в курсі? Я його чекала вагітна 7 місяців. Чому я в закладі не можу заспівати гімн Росії. Дайте мені відповідь на запитання, на якій підставі ви тут працюєте,
– кричала навіжена ватниця.
Окрім того, вона заявила, що подасть до суду на працівників цього кафе. Власне, було б добре, якби вона справді це зробила, однак прийшла зі своєю "заявою" саме до одного з українських судів.
Там їй би точно винесли "справедливе рішення". І заодно ухвалили рішення щодо її чоловіка, який, за словами самої ж ватниці, був на стількох війнах.
Скажена жінка в Криму хотіла співати гімн Росії, але їй не дали цього зробити: дивіться відео зі соцмереж
До теми Жінка виконала гімн України на скрипці в окупованій Євпаторії: відео до сліз
Звільнення півострова не за горами
- Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан переконаний, що в командуванні української армії є план стосовно деокупації українського Криму.
- Зокрема, він згадав про нещодавнє інтерв'ю Головнокомандувача Збройних Сил Валерія Залужного та констатував, що нашим військовим потрібні для звільнення півострова далекобійні ракети.
- Власне, згадаємо, що радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк не так давно заявляв, що Велика Британія офіційно передала Україні далекобійні ракети Storm Shadow.