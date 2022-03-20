Половина опрошенных надеются, что Украина победит Россию уже в ближайшие несколько недель.
20 марта 2022 , 12:10Читати новину українською
Источник:социологическая группа "Рейтинг"
Около половины опрошенных украинцев верят в нашу победу в войне против России. Это должно произойти уже в ближайшие несколько недель.
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса социологической группы "Рейтинг".
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В то же время 23% считают, что война будет длиться несколько месяцев. И только 12% полагают, что война закончится через полгода – год или больше.Обратите внимание! Тех, кто вообще не верит в победу, практически нет.
Тем временем 17% пока затруднились ответить на этот вопрос.
Что известно об исследованииОпрос провела социологическая группа "Рейтинг" в течение 18 марта. Методом CATI удалось опросить 1000 респондентов в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.
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