Про це свідчать результати свіжого опитування соціологічної групи "Рейтинг".

Важливо 93% українців вірять у те, що Україна зможе відбити напад Росії: результати дослідження

Водночас 23% вважають, що війна триватиме кілька місяців. І лише 12% думають, що війна закінчиться за пів року – рік чи більше.

Зверніть увагу! Тих, хто взагалі не вірить в перемогу, практично немає.

Тим часом 17% поки не змогли відповісти на це питання.

Що відомо про дослідження Опитування провела соціологічна група "Рейтинг" протягом 18 березня. Методом CATI вдалося опитати 1000 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.