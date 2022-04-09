Половина жителей Востока сменили место жительства из-за войны, но почти все хотят вернуться

С начала войны свои дома покинули 20% взрослого населения. Более того, почти половина жителей Востока вынуждена была бежать от войны.

Об этом свидетельствуют данные опроса социологической группы "Рейтинг". Большинство из временно вынужденных переселенцев стремятся вернуться домой.

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Большинство жителей Востока хотят вернуться домой

Если говорить об общей статистике, то с начала полномасштабного вторжения свои дома вынужденно покинули 20% взрослого населения Украины.

К сожалению, больше всего из них – с Востока. Речь идет о 46%.

Меньше всего, по понятным причинам, уехало жителей Запада – всего 7%.

Отметим, что 31% выехавших из собственных домов принадлежит к возрастной категории от 18 до 35 лет.

Каждый пятый взрослый покинул свое жилье с начала войны

Также данные опроса пролили свет на то, вернутся ли в свои дома вынужденные переселенцы. Положительный ответ дали практически все респонденты.

41% вернется, когда война окончится;

30% опрошенных отметили, что сделают это в ближайшее время;

24% планируют уехать домой, но подождут;

2% респондентов затрудняются определиться с ответом;

и только 3% опрошенных точно не намерены возвращаться.

Отметим, что в опросе участвовало 1200 респондентов. Социологическая группа "Рейтинг" отмечает, что все они были в возрасте от 18 лет и старше, а выборка репрезентативна также по стати и типу поселения.

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