Грозы и проливные дожди преимущественно пройдут во всех регионах на Западе Украины. Также будет дождь в Житомирской и Хмельницкой областях.

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Дождь будет на Западе Украины и части Юга

Придется схватить с собой дождевики или зонтики также жителям Одесской и Николаевской областей. Не пройдет день без осадков и в Крыму.

Жарче всего будет в восточных областях

Всем остальным украинцам придется побыть под палящим солнцем и безоблачным небом. Высокие столбики термометров поднимутся именно в восточных областях – здесь воздух прогреется до +31...+33 градусов. Такие показатели прогнозируют в Луганской, Донецкой, Харьковской и Днепропетровской областях.

Только на несколько градусов прохладнее – +30…+32 – в Киевской, Черниговской, Житомирской областях, а также в Черкасской и Запорожье. Минимальную для 11 июня температуру – +23…+25 метеорологи обещают во Львовской области. Только на градус теплее должно быть в Ивано-Франковской области. В остальных украинских регионах температура будет колебаться в пределах +25...+31.

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Обратите внимание! Киевлянам 11 июня осадков бояться не следует, ветер будет юго-восточный скоростью 5 – 10 метров в секунду. Воздух в Киеве прогреется до +30…+32.

Прогноз погоды от Натальи Диденко.

В Киеве в субботу – сухо и очень жарко, до +32, +33 градусов. Защищайтесь от горячего воздуха, избегайте длительного пребывания на солнце, пейте побольше воды, прикрывайте голову, ищите тень, особенно под деревьями.

– посоветовала синоптикиня Наталья Диденко.

Ветер в большинстве областей, заметила Диденко, будет восточным. Только в западных регионах – северо-западный. Порывы будут умеренными, но во время грозы могут перерасти в сильные.

Прогноз погоды в городах Украины

Прогноз погоды в городах Украины

Ужгород – +25...+27;

Львов – +23...+25;

Ивано-Франковск – +24...+26;

Тернополь – +26...+28;

Черновцы – +26...+28;

Хмельницкий – +27…+29;

Луцк – +25...+27;

Ровно – +27…+29;

Житомир – +30…+32;

Винница – +29...+31;

Одесса – +24...+26;

Николаев – +29...+31;

Херсон – +28...+30;

Симферополь – +27...+29;

Кропивницкий – +29…+31;

Черкассы – +30…+32;

Чернигов – +30…+32;

Суммы – +29…+31;

Полтава – +29…+31;

Днепр – +31...+33;

Запорожье – +30...+32;

Донецк – +31...+33;

Луганск – +31...+33;

Харьков – +31...+33;

Киев – +30…+32.

Прогноз погоды на 11 июня. / Карта Укргидрометцентра.

